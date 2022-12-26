Серийное производство электромобиля e-Largus стартует в 2024 году

«Автоваз» планирует запустить серийное производство электромобиля e-Largus с 2024 года, первая опытная партия появится уже к концу 2023-го. Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов на презентации прототипа машины в Ижевске.

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«Серийное производство — с 2024 года. Но его объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платежеспособный спрос, потребности и объем государственной поддержки», — цитирует «Прайм» Соколова.

Он также добавил, что e-Largus должен стать самым дешевым отечественным электромобилем, потому что предприятие рассчитывает на «максимальный уровень господдержки».

В ходе презентации стало известно, что первая опытная партия Lada e-Largus будет выпущена уже в конце следующего года. Машины будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона. На них будут устанавливать синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Прототипы электромобилей уже начали цикл дорожных и лабораторных испытаний.