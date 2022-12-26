СМИ: Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта трубы

Nord Stream AG – оператор «Северного потока» – приступил к оценке стоимости восстановления трубопровода после диверсии.

Как пишет New York Times со ссылкой на осведомленный источник, в последние недели Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубы и восстановления подачи газа.

При этом, по словам собеседника издания, стоимость ремонта может составить от 500 млн долл. Газета не стала уточнять, о какой именно трубе идёт речь.

Как ранее писал «Эксперт», королевская прокуратура Швеции со ссылкой на Службу государственной безопасности Швеции (SAPO) заявила, что поблизости от мест повреждения труб и на «Северном потоке 1», и на «Северном потоке 2» найдены следы взрывчатых веществ. Эти находки окончательно доказывают, что «ЧП» на подводных газопроводах были тщательно спланированными диверсиями.

Напомним, теракты на российских газопроводах «Северный поток 1» и Северный поток 2». произошли в ночь на 26 сентября. Всего были зафиксированы три утечки газа: две на «Северном потоке 1» и одна на «Северном потоке 2». Через два дня Стокгольм заявил о четвертой утечке. При этом сейсмологи зафиксировали несколько сейсмических толчков и заявили о ряде мощных взрывов на дне моря.

