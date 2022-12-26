Три человека погибли в результате атаки украинских БПЛА на военный аэродром под Саратовом

ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области, при падении обломков погибли трое российских военных.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РБК.

«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что смертельные ранения получили трое военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме. Авиатехника повреждений не получила, добавили в оборонном ведомтсве.

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах Саратова зафиксировано не было, угрозы для гражданского населения нет, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. «Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Ранее, 5 декабря, Минобороны информировало о перехвате украинских БПЛА у аэродромов стратегической авиации под Саратовом и Рязанью. Тогда речь также шла о гибели троих российских военных.