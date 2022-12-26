Церемония вручения Памятных знаков Камерного театра Театр им. А.С. Пушкина

25 декабря, в день рождения Камерного театра, в Театре имени А.С. Пушкина состоялась торжественная церемония вручения Памятных знаков Камерного театра – в этом году их удостоены актёр, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, театральных премий «Чайка» и «Кумир» Денис Суханов и режиссёр, художественный руководитель РАМТа педагог, народный артист РСФСР, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, лауреат Государственной премии, премии Президента России, премии Правительства России, премии города Москвы, международной премии К.С. Станиславского, премии «Золотая маска», «Звезда театрала» и множества других театральных премий Алексей Бородин. Традиционно награду получают выдающиеся деятели культуры, чьё творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.

«Алексей Бородин – настоящий подвижник, "строитель" театра. Руководитель, собравший в РАМТе актёров яркой индивидуальности, оснащённых всеми средствами сценической выразительности и готовых к работе в спектаклях широкого репертуарного диапазона. Режиссёр, поднимающий серьёзные гуманистические вопросы, интересно работающий и с классической драматургией, и с современными русскими и зарубежными текстами», – прокомментировал Евгений Писарев (художественный руководитель Театра Пушкина).

«Мне кажется, что здесь действительно жив дух Камерного, что сила этого удивительного театра никуда не уходит. Я считаю, что Евгений Писарев делает колоссальное дело, и делает его талантливо, ярко, свободно и спокойно, несмотря ни на что. Здесь прекрасная атмосфера, молодая труппа, и, конечно, самое замечательное, что здесь так любят, так берегут свои традиции! Не знаю, какое право я имею здесь быть, но раз уж вы так решили, значит я могу только благодарить!» – рассказал о своих впечатлениях Алексей Бородин.

«Денис Суханов – актёр, которому присуща глубокая эмоциональная наполненность, страстная открытость чувств. Своим творчеством он воплощает мечту Таирова об идеальном артисте, чья «синтетичность» является результатом всестороннего мастерства: пластического, музыкального, декламационного», – добавил Евгений Писарев.

«Когда я узнал, что мне будет вручён этот замечательный знак, то испугался – не ожидал такого! Я очень горд, я очень тронут, я счастлив. Вы делаете великое дело, вы этим вниманием поддерживаете артистов, художников, режиссёров — вы подхватываете, приподнимаете, дарите силы. Да, я никогда не видел спектаклей Камерного театра. Но для меня, ещё со студенческих времён, это удивительное место. И если спросят: "Какой театр ты любишь после Сатирикона?", я, конечно, отвечу, что Театр Пушкина. В нём есть какая-то загадка, тайна, и в то же время открытость, любовь, талант. И он очень живой», – поделился Денис Суханов.

Также в этот день прошёл показ спектакля «Багровый остров» в постановке Евгения Писарева и Фёдора Левина. Для Театра им. А.С. Пушкина – это знаковый спектакль: в 1928 году пьеса Михаила Булгакова, написанная специально по заказу Таирова, была впервые сыграна на нашей сцене.