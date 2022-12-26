В ДНР уничтожен пункт ремонта военной техники ВСУ, где находились две установки HIMARS

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Согласно информации ведомства, на Купянском направлении в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 боевиков ВСУ. На Красно-Лиманском направлении украинским подразделениям нанесено поражение в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР), а также Терны и Торское (ДНР). «Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — указывается в сводке.

На Донецком направлении российские военные заняли выгодные рубежи и позиции; в районе города Краматорск (ДНР) уничтожено более 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. «Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей», — рассказали в министерстве.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 40 украинских боевиков, отмечается в сообщении. Уточняется, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 79 районах. Под Первомайским (ДНР) и Камышевахой (Запорожская область) уничтожены две украинские РСЗО «Град», а в районах Торского, Водяного и Марьинки (ДНР) — три гаубицы Д-30.

«В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», — подчеркивается в сводке российского оборонного ведомства.

Также сообщается, что под Краматорском уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, где находились две боевые машины РСЗО HIMARS. «В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники», — указывается в сводке Минобороны РФ.