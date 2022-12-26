В Мурманской области отметили Гиперборейский Новый год

Гиперборейский Новый год - главное туристическое событие – прошел в городе Ковдор Мурманской области. Спортивные мастер-классы, один из которых проводил олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин состоялись с 22 по 24 декабря при поддержке компании «ЕвроХим».

«Открытая площадка – это здорово! Это отсылка в мое детство, когда мама приводила меня на дворовые площадки, вот там все и началось. Я не думал, что в Ковдоре меня ждут такие спортивные и подготовленные участники. Очень здорово если кто-то из них, начнет свой путь и станет звездой. Я искренне уверен, что волшебство и сказка не должны заканчиваться никогда», - поделился впечатлениями Ягудин.

В числе мероприятий была ярмарка мастеров, музыкальные игры и танцевальный флешмоб, работали игровые и фотозоны с тронами атлантов. Чемпион Европы Владислав Артемьев провел II Гиперборейский шахматный турнир, в котором приняли участие порядка 50-ти юных и взрослых ковдорских шахматистов. «У меня остались хорошие впечатления о ковдорских шахматистах. Некоторые партии прошли в упорной борьбе. Чувствуется, что шахматы в Ковдоре любят. Я бы приехал в сюда снова с большим удовольствием», - рассказал Артемьев.

В завершающий день фестиваля прошли «Культурные чтения», где презентовали проект года – подарочное издание «Легенды и мифы Гипербореи». Сборник состоит из 12 рассказов, основанных на разных мифологических и исторических сюжетах, так или иначе связанных с Русским Севером, Кольским полуостровом и с городом Ковдором. На презентации автор издания, писатель Елена Пчелкина рассказала о процессе создания книги, а заслуженный артист РФ Борис Токарев прочел несколько глав.

«Путешественников всегда привлекал Север, они стремились достичь Северного полюса, открывали новые земли и новые острова. Вот и я открыл для себя Ковдор, увидел карьер и то, как работает горно-обогатительный комбинат. Для меня это стало потрясением! Произошло самое главное чудо – открытие. Я увидел, что здесь, вполне возможно, существовала Гиперборея», - поделился Токарев.

Компания «ЕвроХим» в лице Ковдорского ГОКа поддерживает этнотуристический бренд «Ковдор – столица Гипербореи» с 2018 года. С 2019 года появилась традиция отмечать Гиперборейский Новый год в самую длинную ночь в году, 22 декабря.

«В этом году мы подписали соглашение с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом о том, что за 10 лет компания «ЕвроХим» инвестирует 100 миллиардов в Ковдорский ГОК. А также соглашение по социальному партнерству на 1 миллиард рублей, которые мы совместно вкладываем в развитие Ковдора. Результат этих вложений уже виден. В ближайшие годы здесь развернется масштабная стройка, реконструкция Дворца культуры, нового паркового пространства, чтобы ковдорчане могли не только эффективно работать на предприятии, но и комфортно жить в городе. Традицию Гиперборейского Нового года, которую мы начали четыре года назад, мы будем продолжать», - рассказал председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.