В парламенте Крыма рассказали, что будет с имуществом недружественных РФ резидентов

Национализированные объекты в Крыму, владельцы которых придерживаются недружественной РФ политики, будут приватизированы на конкурсной основе.

Об этом рассказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает ТАСС.

«Сейчас идеи процедура национализации, дальше вводится временная администрация. Предприятие продолжает работать. Дальше — процедура приватизации, она тоже обусловлена всеми нормотворческими актами. Будут [желающие] заявляться на процедуры, дальше новый хозяин будет тот, кто выкупит», — цитирует Константинова агентство.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля 2022 года принадлежали таким лицам.

В середине декабря региональный парламент решил национализировать активы связанных с Киевом украинских олигархов. Речь идет о бахчисарайском комбинате «Стройиндустрия», судостроительном заводе «Залив», строительном гипермаркете «Новацентр», а также земельных участков, движимого и недвижимого имущества ООО «Мегастрой». Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что под национализацию может попасть недвижимость президента Украины Владимира Зеленского.