Аналитики Сбера рассказали о новых угрозах для глобальной кибербезопасности

Источником принципиально новых киберугроз для данных, людей и устройств может стать глобальный разум, говорится в отчете Сбера по прогнозу влияния новых технологий на кибербезопасность.

Согласно определению экспертов банка, глобальный разум — это планетарная информационно-коммуникационная сеть, объединяющая людей и компьютеры и содержащая огромное количество информации. Такая система будет брать на себя все больше функций координации и коммуникации, становясь все более интеллектуальной и играя роль мозга для всей планеты. «В случае своего возникновения глобальный разум окажет масштабное влияние на ландшафт киберугроз и потребует пересмотра большинства принципов и подходов к защите информации, людей и устройств от киберугроз», — предупреждают в Сбере.

Уточняется, что речь идет об угрозах «на дальнем горизонте» в диапазоне более 10 лет.

Помимо глобального разума, технологиями с высоким уровнем потенциальных угроз «Сбер» считает квантовые компьютеры и «психиатрию искусственного интеллекта» — расстройства систем ИИ, схожие с расстройствами психики у людей. Такие нарушения могут принести большой вред работе различных систем, поясняют эксперты.

