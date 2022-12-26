Владимир Ефимов: малый и средний бизнес Москвы нарастил обороты на 25% с начала 2022 года

Обороты малого и среднего бизнеса Москвы в январе - ноябре 2022 года достигли 3,6 трлн рублей: в текущих ценах это более, чем на четверть больше, чем за аналогичный период 2021-го. Предприятия смогли адаптироваться к новой экономической ситуации, сообщил 26 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Малые и средние предприятия (МСП) столицы успешно адаптировались к новым экономическим реалиям и уверенно наращивают обороты. В январе – ноябре 2022 года они составили 3,6 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат за тот же период 2021-го», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, рекорд по выручке субъекты МСП установили в июне, когда этот показатель достиг 362 млрд рублей. В ноябре он вырос на 25% (к ноябрю прошлого года) и составил 343 млрд. При этом доля малого и среднего бизнеса в сфере торговли и услуг выросла на 1% и достигла 22,7%, добавил вице-мэр.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, в отраслевом «разрезе» наибольший прирост по выручке среди МСП с начала года зафиксирован в торговле. В целом на нее приходится более 30% в общем обороте. За минувшие 11 месяцев их заработок вырос более, чем на треть и превысил 1 трлн рублей. На втором месте — рестораны, кафе и бары (+60%, 365 млрд рублей). В число лидеров по выручке вошли также турагентства (+25%, 335 млрд).

Кроме того, ряд отраслей МСП значительно улучшил финансовые показатели по сравнению с прошлым годом. Так, больше всего с начала года выросли объемы малых и средних транспортно-логистических компаний: на 63% до 160 млрд рублей. В сфере культуры, досуга и спорта объем продаж увеличился на 55% и превысил 80 млрд. А небольшие отели нарастили обороты на 46% и заработали около 37 млрд рублей.

По оценке властей Москвы, малые и средние предприятия гибкие, они быстро нашли новых контрагентов и адаптировали логистические цепочки в изменившихся экономических условиях. Кроме того, МСП активно осваивают рынок госзаказа, поскольку условия работы там постоянно упрощают. А благодаря господдержке у этого сектора есть возможность привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств и развитие.