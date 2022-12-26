Военный академик озвучил способ предотвращения атак украинских БПЛА на объекты в России

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин назвал единственный способ предотвращения украинских БПЛА на объекты, расположенные на территории РФ.

По мнению специалиста, чтобы исключить такие атаки, российским войскам следует нанести ракетные удары по военным складам, где хранятся украинские стратегические беспилотники «незалежной», передаёт URA.RU.

«Неужели нельзя ли уничтожать такие дроны на украинской территории, когда они хранятся в ангарах, на военных складах, на аэродромах?Нельзя ли вспахать взлётно-посадочные полосы, откуда эти БПЛА взлетали, взлетают, возможно, ещё будут взлетать?», – задался вопросом Козин.

Как отметил военный академик, такие беспилотники способны принести ущерб тяжёлой российской авиации. И пока хорошо, что возле аэродрома Энгельса их удалось сбить на подлёте.

Как ранее писал «Эксперт» со ссылкой на информацию Минобороны РФ, российские системы ПВО 26 декабря около 01:35 мск сбили на малой высоте при подлёте к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат.

