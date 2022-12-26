Выше, чем на Западе: в Минобрнауки назвали долю студентов, желающих открыть бизнес

Более 40% российских студентов хотели бы основать собственный бизнес в ближайшие годы после получения диплома. Это больше, чем в ряде западных стран, при этом доля студенческих стартапов в новом бизнесе в стране, напротив, очень мала. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов.

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«Нынешняя молодежь стремится к самостоятельности как никогда. По данным международного мониторинга студенческого предпринимательства (GUESSS), 42% российских студентов видят себя основателями собственного бизнеса в ближайшие пять лет после окончания университета. Россия по этому показателю существенно опережает другие страны, в том числе и "развитые". Авторские расчеты исследовательской группы из Высшей школы экономики подтверждают эти цифры», — рассказал Чурилов.

По его данным, в мире около 80% новых рабочих мест в крупных городах создают молодые технологические компании возрастом до пяти лет. Многие их основатели начинали бизнес еще будучи студентами. Согласно мировой статистике, почти четверть всех стартапов создаются в университетах. А в российских университетах их доля менее 3% от общего числа. Чурилов назвал это одновременно и проблемой, и нераскрытым потенциалом.

