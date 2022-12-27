Акции дня: новости о сделке подогрели акции QIWI

В лидеры торгов вышли акции платежного сервиса QIWI по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 27 декабря. За день бумаги подорожали на +3,79% до 425 рублей за акцию.

Трейдеры покупали акции на фоне новостей о том, что банк «Открытие» планирует реализовать сделку по продаже частному инвестору своего пакета в QIWI. По словам представителя банка, сделка может состояться в самое ближайшее время. Ранее стало известно, что 100% акций банка «Открытие» проданы ВТБ. Дивиденды компании, в случае их выплаты по итогам 2022 года, перейдут сразу акционерам ВТБ.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,55% до 2150,92 пунктов. Индекс РТС упал на -1,72% до 960,51 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:46 мск составила 85,94 долларов за баррель (+1,70%). Российская валюта слабела – 69,73 рублей за доллар.