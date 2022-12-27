Аналитики BBC News назвали время завершения украинского конфликта

Военные аналитики, опрошенные BBC News, назвали варианты развития конфликта на Украине, обозначив возможное время его завершения.

Так, по мнению заместителя директора Института стратегических исследований Майкла Кларка, ВС РФ сейчас «окапываются» на зиму, чтобы дождаться нового наступления зимой.

«Украина тоже нуждается в паузе, но будет продолжать оказывать давление, по крайней мере, в Донбассе» – считает он. – «А вот переправиться на восточный берег Днепра и оказать давление на автомобильные и железнодорожные пути в Крым – задача для ВСУ слишком сложная», – уверен британский аналитик.

Сотрудница департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта также ожидает трудную зиму для Украины из-за продолжающихся атак ВС РФ на ее энергетическую инфраструктуру. При этом эксперт пока не видит готовность сторон идти на компромиссы для дипломатического урегулирования ситуации. Поэтому, она прогнозирует, что боевые действия в 2023 году будут продолжаться.

В свою очередь военный эксперт из Израиля считает, что в наступающем году ВС РФ продолжат придерживаться своей нынешней тактики. Речь, по его словам, идёт о медленном перемалывании ВСУ на узких направлениях и медленном продвижении на Бахмутском и Авдеевском направлениях, с возможной такой же тактикой на Святово-Кременном направлении.

«Что касается ВСУ, то для них наиболее ценными стратегическими направлениями являются Мелитополь или Бердянск, а также Сватово», – резюмировал израильский эксперт, предположив, что к концу 2023 года украинский конфликт всё-таки может завершиться.

Как ранее писал «Эксперт», американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW) на своём официальном сайте опубликовал прогноз, в котором назвал дату и направление крупномасштабного наступления России на Украине.

Согласно анализу поступающих данных, эксперты ISW предположили, что ВС РФ могут начать крупномасштабное наступление в ходе СВО на Украине уже в первые месяцы 2023 года.