Аналитики сравнили стоимость ингредиентов для новогодних салатов в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Приготовление традиционных новогодних салатов «Сельди под шубой» и «Оливье» из ингредиентов, купленных в «Пятерочке», обойдется в полтора раза дешевле, чем из продуктов «Перекрестка». Если же покупать продукты собственных торговых марок сетей, выйдет еще почти на треть дешевле, сообщает портал Retail.ru со ссылкой на аналитику Х5 Group.

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Так, приготовление 2,2 кг салата «Оливье» из продуктов популярных брендов покупателю «Пятерочки» выйдет в 254,6 рубля. Аналогичный набор из товаров собственных торговых марок (СТМ) этой сети будет стоить на 37% дешевле (160,2 рублей). Клиентам «Перекрестка» тот же набор для салата из обычных продуктов будет стоить 392 рубля, а из СТМ — 287 рублей (-26,8%).

Приготовить дома другой традиционный новогодний салат — «Сельдь под шубой» (~1,9 кг) из обычных продуктов «Пятерочки» будет стоить 200 рублей, из СТМ-брендов — 149,4 рубля (-25%). В «Перекрестке» те же ингредиенты обойдутся покупателям в 355,4 рубля, из товаров СТМ — 259 рублей (-27,1%).

По сравнению с прошлым годом стоимость ингредиентов для «Оливье» из брендовых товаров «Пятерочки» выросла на 2%, а из СТМ — осталась без изменений. Брендовые продукты для «Сельди под шубой» за год подорожали на 4%, а набор из товаров СТМ даже снизился на те же 4%.

