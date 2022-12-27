Правительство распорядилось делать новый суперлайнер и доводить Ил-114

Правительство РФ приняло решение о выделении из бюджета в следующем году около 900 млн рублей на создание входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) нового отечественного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Кроме того, еще примерно 550 млн рублей будет выделено на доработку турбовинтового ближнемагистрального пассажирского самолёта Ил-114, который должен получить сертификат типа в конце 2023 года. Таким образом, в общей сложности инвестиции властей в новую авиатехнику составят почти 1,5 млрд рублей.

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В широкий фюзеляж делаются серьезные инвестиции

«Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация" в виде взноса в уставный капитал акционерного общества в размере 896868,9 тысяч рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в рамках федерального проекта "Научное обеспечение государственной поддержки российских организаций самолетостроения" государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", в том числе для осуществления акционерным обществом последующих взносов в уставные капиталы дочерних обществ», — указано в опубликованном накануне на официальном портале правовой информации распоряжении кабинета министров.

Обеспечением проведения работ по созданию российского дальнемагистрального лайнера займется Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. ОАК же в свою очередь наделяется правом осуществить в 2023 году взнос в уставный капитал дочернего общества – ПАО «Научно-производственная корпорация "Иркут"», которая, очевидно, и является основным разработчиком лайнера.

Результатом предоставления бюджетных инвестиций будут считаться отчеты о проведении расчетно-экспериментальных работ для подтверждения характеристик и свойств конструкции воздушного судна. Также отчитаться придется о конструктивно-технологических решениях с применением перспективных полимерных композиционных материалов, использованных при создании различных агрегатов нового самолета. Предоставить отчетность предписано не позднее 31 декабря 2025 года.

Стоит заметить, что в настоящее время с дальнемагистральными гражданскими воздушными судами собственного производства в РФ все не слишком здорово. «Школа» не утрачена, но выпускающийся в настоящее время в Воронеже на заводе ПАО «Ил» - ВАСО самолет Ил-96-300, прекрасно зарекомендовавший себя с точки зрения безопасности и надежности (за все время его эксплуатации не случилось ни одной аварии, в результате которой погибли бы люди), невостребован коммерческими авиаперевозчиками по экономическим причинам. Воздушное судно потребляет слишком много топлива, в его летном экипаже не 2, как у зарубежных конкурентов, а 3 члена. Самолет эксплуатируется лишь президентским Специальным летным отрядом «Россия» и кубинской авиакомпанией Cubana.

Пока не проведена ремоторизация Ил-96-300 с учетом современных требований к силовым установкам, задействовать его в регулярных пассажирских перевозках довольно проблематично. Каждый рейс придется субсидировать из казны, иначе эксплуатация этого воздушного гиганта вылетит авиакомпаниям в копеечку. В тоже время в перспективе закрывать дальнемагистральную нишу российской гражданской авиации современными самолетами собственного производства все-таки необходимо. Это было очевидно еще до начала санкционного давления на Россию. И определенные шаги в данном направлении предпринимались уже тогда.

В целях удешевления проект по созданию нового широкофюзеляжного 250-300-местного дальнемагистрального самолета, запущенный в 2014 году и получивший коммерческое наименование CR-929, изначально был российско-китайским. Однако в последнее время у сторон возникли некоторые разногласия относительно его дальнейшего развития. Дело встало, но теперь, похоже, снова сдвинулось с мертвой точки. Связано это с достижением компромисса с авиастроителями из Поднебесной, или наверху принято решение все-таки создать современное российское широкофюзеляжное воздушное судно без иностранного партнерского участия, на сегодня неизвестно. Но частичное финансирование так или иначе уже обеспечено. Будет ли ОАК сотрудничать с коллегами из КНР — покажет развитие событий в следующем году.

Силовой агрегат нуждается в доводке

Что касается турбовинтового ближнемагистрального Ил-114, то средства на его доработку будут выделены в рамках федерального проекта «Государственная поддержка самолетостроения» госпрограммы «Развитие авиационной промышленности». ОАК получит 554400 тысяч рублей. Курировать процесс также будут Минтромторг и Росимущество, а результатом его станет формирование оборотного запаса авиационно-технического имущества для 5 бортов Ил-114-300 на 70 мест каждый.

Отметим, что здесь имеется своя проблематика. На Ил-114-300 для унификации с легким военно-транспортным Ил-112 устанавливаются два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ мощностью 3100 лошадиных сил с новыми малошумными шестилопастными воздушными винтами АВ112–114. 17 августа 2021 года, заходя на посадку на аэродроме Кубинка, куда он направлялся для участия в форуме «Армия-2021», первый летный экземпляр Ил-112В, оснащенный указанными силовыми установками, потерпел катастрофу. Экипаж воздушного судна погиб.

Окончательные итога расследования трагедии пока не опубликованы, однако по предварительной версии причиной крушения стал помпаж двигателя из-за с попадания масла в камеру сгорания. Это привело к разрушению мотора и возгоранию самолета, в результате которого отказала система флюгирования.

Многие специалисты тогда отмечали, что отказавший двигатель, возможно, является еще, что называется, «сырым» и требует доводки для безопасной эксплуатации. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов после авиакатастрофы подчеркнул, что работы по Ил-112В и, соответственно, Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования авиакатастрофы в Кубинке.

Таким образом, нельзя исключать возможность корректировки сроков получения ближнемагистральным пассажирским судном сертификата типа и допуска их к коммерческой эксплуатации. При этом доводка силовой установки, конечно же, требует дополнительного финансирования. Похоже, что деньги из бюджета сейчас будут направлены именно на проведение данных работ.

Пока летаем на том, что есть

Между тем, в то время, когда отечественный авиапром будет ускоренными темпами строить новые импортозамещенные самолеты, отечественным авиакомпаниям придется перевозить пассажиров и грузы на том, что есть. А это в значительной мере западная техника. В связи с этим Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) активно проводит выдачу сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств.

«Всего с сентября 2022 года до конца текущего года в соответствии с планом проведения инспекционного контроля требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. На сегодня данная работа практически завершена. Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности», — сообщили сегодня в пресс-службе Росавиации.

Там добавили, что часть воздушных судов российских авиакомпаний находится на ремонте или на очередном техническом обслуживании. Они будут проинспектированы на соответствие нормам летной годности позже. «В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных перевозок согласно заявленным полетным программам», —подчеркнули в агентстве.

Остается добавить, что, учитывая далеко не бесконечный ресурс «подержанных иномарок», освоение средств, выделяемых на разработку и доводку призванных заменить продукцию Airbus и Boeing отечественных самолетов, должно контролироваться скрупулёзно, а сроки реализации намеченных федеральными программами мероприятий — как минимум строго выдерживаться, а лучше — сдвигаться влево. В противном случае уже очень скоро в заявлениях Росавиация относительно обеспечения авиаперевозок техникой уверенности может существенно поубавиться.