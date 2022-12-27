Авиавласти заверили, что сертификатов летной годности для организации перевозок в РФ достаточно

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило, что в РФ хватает сертификатов летной годности для организации авиаперевозчиками безопасных перелетов.

«В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам», — говорится в заявлении ведомства.

Агентство отмечает, что более 90% воздушных судов, ранее зарегистрированных в иностранных реестрах, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности в России.

В октябре Минтранс предложил продлить сроки действия выданных Росавиацией сертификатов летной годности зарубежной авиационной техники при их окончании в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г.

Ранее группа «Аэрофлот» сообщила о планах по формированию «национального центра компетенций», который будет оказывать услуги по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолетов западных производителей.