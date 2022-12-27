Белоусов: у России достаточно рычагов для решения поставленных задач

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что сейчас создавать мобилизационную экономику в стране нет никакого смысла, так как у нас достаточно рычагов для решения задач, которые ставит президент и жизнь.

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать, – подчеркнул чиновник в эфире телеканала «Россия 24». – Но у нас есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили президент и сама жизнь. У нас – это у правительства и в стране».

При этом Белоусов отметил, что благодаря круглосуточной работе Минтранса, Минпромторга и ЦБ России удалось сохранить управляемость экономикой. По его словам, были две серьёзные точки.

«Это март, начало месяца особенно. И вторая точка – примерно конец апреля-июнь, этот промежуток. В чем состоял основной риск? Понятно, что у любой системы есть определённый предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос. Честно скажу, в марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся», – рассказал он.

Как пояснил Белоусов, ключевые проблемы в тот период были связаны с торговлей и ажиотажным спросом, когда население страны пошло снимать со своих счетов наличные деньги, в том числе валюту. Одновременно с этим начались сбои в логистике.

«Я должен сказать, что тогда ситуацию удалось удержать благодаря – как, наверное, всегда в такие критические моменты – ограниченному количеству людей, которые работали практически в круглосуточном режиме. Это Минтранс, штаб в Минтрансе, который вручную перенаправлял логистические потоки вплоть до отдельных судов и фур. В таком же режиме работал и Минпромторг и Банк России», – резюмировал первый вице-премьер.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Белоусова, в условиях снижения экспорта оптимальным вариантом для российской экономики был бы валютный курс в 70-80 руб. за 1 долл.