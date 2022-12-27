Белоусов заявил, что считает оптимальным курс в 70-80 рублей за доллар

В условиях снижения экспорта оптимальным вариантом для российской экономики был бы валютный курс в 70-80 рублей за доллар.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Крепкий рубль, он свою роль сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен <...> к курсу в целом. Доходы экспортеров, безусловно, проседают. Но я еще раз говорю, общие доходы проседают, а это сказывается на инвестициях. В этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь курс рубля 70-80 рублей за доллар», — отметил вице-премьер.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи 27 декабря составил 69,07 руб., снизившись по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21,75 коп.

