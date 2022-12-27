Чистая прибыль «Открытия» по итогам 2022 года превысит 40 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам 2022 года превысит 40 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета.

Об этом сообщил глава банка Михаил Задорнов, передает ТАСС.

«По российским стандартам у группы уже точно будет больше 40 млрд рублей чистой прибыли по результатам текущего года», — сообщил Задорнов. По его словам, банк и вся группа с 15 декабря отказалась от всех регуляторных послаблений со стороны Центробанка.

Активы «Открытия» на конец года составили 3,1 трлн руб., кредитный портфель до вычета резервов — 2,2 трлн руб. Средства клиентов — 2,2 трлн руб.

За период с января по ноябрь 2022 года банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 33,4 млрд руб., из них 5,6 млрд — прибыль за ноябрь. По итогам прошлого года чистая прибыль «Открытия» по РСБУ увеличилась на 3% и составила 85 млрд руб. против 82 млрд руб. в 2020-м.

Также Задорнов сообщил, что подавляющая часть правления «Открытия» уйдет, последний рабочий день нынешнего состава — 31 декабря.

Сам Михаил Задорнов покинет свой пост 1 января 2023 года, на его место будет предложена кандидатура бывшего зампреда ЦБ и экс-главы «Юникредит банка» Михаила Алексеева.

Ранее стало известно, что Банк России и ВТБ заключили договор о продаже 100% акций ПАО «Открытие». Цена сделки составит 340 млрд руб.

Центробанк стал собственником «Открытия» в 2017 году. Организация была санирована по новой схеме, с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора. Банк получил в капитал 456 млрд руб., часть этой суммы регулятор рассчитывал вернуть через продажу акций банка в рынок. Вслед за этим рассматривались разные способы продажи «Открытия», в частности, IPO и продажа стратегическому инвестору. После попадания «Открытия» под блокирующие санкции Запада ЦБ приостановил подготовку к продаже, было решено присоединить «Открытие» к ВТБ.