Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2022 году

Эксперты HeadHunter – одной из крупнейших служб занятости страны – назвали самые востребованные профессии в России в 2022 году.

Согласно их данным, лидером на российском рынке труда стали менеджеры по продажам – работодатели разместили 497 тыс. таких вакансий, пишет газета «Известия».

Как поясняют аналитики HH, востребованность менеджеров по продажам связана в том числе с процессом импортозамещения. Дело в том, что в условиях ухода западных компаний из России отечественные производители активно борются за потребителя. На втором месте в этом рейтинге расположились продавцы-консультанты. Замыкает тройку призёров прошлогодний победитель – водители.

Средняя заработная плата, которой менеджеры по персоналу завлекают необходимых специалистов, составила в уходящем году около 54,8 тыс. руб. Для позиций высшего менеджмента – 70,8 тыс. руб., ещё одним лидерам по этому показателю – специалистам добычи сырья – предлагают 72,5 тыс. руб.

Другие сервисы поиска работы называют иные самые высокооплачиваемые специальности. Речь идёт о специалистах в области медицины и строительства. Так, хирургу-имплантологу в ноябре одна из компаний предлагала 500 тыс. руб. Столько же в дргой фирме обещали в июне операционному директора в строительстве. Правда, такие высокие гонорары за работу характерны только для Москвы.

Между тем, в Госдуме ссылаясь на данные профильной межведомственной рабочей группы, заявили, что к числу самых востребованных профессий по итогам года относятся также рабочие с инженерными специальностями на оборонных предприятиях.

Как ранее писал «Эксперт», в качестве одного из важных трендов на рынке труда уходящего и наступающего годов можно отметить рост спроса со стороны бизнеса на услуги самозанятых. Так, в 2022 году более 72% из числа малых и средних компаний хотя бы однажды сотрудничали с самозанятыми, более 57% - делали это на регулярной основе.

