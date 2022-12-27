Глава МИД РФ заявил, что Москва не будет инициировать новые договоренности в сфере СНВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ не намерена выступать с инициативами по обсуждению новых договоренностей относительно взаимных гарантий безопасности или стратегических наступательных вооружений.

«На данном этапе мы не собираемся выходить с какими-либо инициативами. Это, например, относится к обсуждению возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратегических наступательных вооружений, а также по взаимным гарантиям безопасности», — заявил Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что от переговоров по последнему вопросу США отказались под предлогом украинского кризиса. Глава российской дипломатии уточнил, что Москва приняла это к сведению. «При этом сохраняем приверженность Договору о СНВ, базовые принципы которого размываются Вашингтоном», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что диалог России с США по стратегической стабильности возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и только на полностью равноправных началах.

Заседание двусторонней консультативной комиссии «Россия — США» по СНВ-3 должно было пройти в конце ноября — начале декабря в Каире, однако 28 ноября стало известно, что переговоры отложены по инициативе РФ. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, для «реального диалога» Вашингтон должен говорить с Москвой на равных и уважать интересы последней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отмену заседания комиссии по ДНСВ, указала на крайне негативную ситуацию в развитии российско-американских отношений.