Группа «Открытие» продаст свой пакет в компании Qiwi

Группа «Открытие» ищет покупателя для своего пакета акций в Qiwi, они могут быть реализованы в «самое ближайшее время».

Об этом сообщил глава банка Михаил Задорнов, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы пакет (акций) Qiwi также нашел инвестора. И, может быть, эта сделка будет реализована в самое ближайшее время», — заявил Задорнов.

Отмечается, что рыночная продажа акций ожидается в 2022 году.

В феврале прошлого года глава «Открытия» сообщил, что группа ждет благоприятных условий для продажи своего пакета акций Qiwi. Уточнялось, что актив не является стратегическим для кредитной организации.

Qiwi — провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ. Компании принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. По состоянию на конец апреля 2022 года банк «Открытие» владел в Qiwi 41% акций класса В, что давало ему 13,7% голосов. Летом компания крупнейшего акционера и председателя совета директоров Qiwi Сергея Солонина Dalliance Services Company предложила выкупить ценные бумаги Qiwi у зарубежных акционеров компании по $2,2–2,7 за акцию, однако банк попал под санкции, что смутило иностранных инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

Общая чистая выручка Qiwi в третьем квартале 2022 года составила 8,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль — 4,7 млрд руб.