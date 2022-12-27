«КамАЗ» по итогам 2022 года выпустит около 1,7 тыс. единиц газомоторного автотранспорта

В 2022 году автоконцерн «КамАЗ» продолжил производить и развивать линейку газомоторной техники (ГМТ).

«По итогам года будет выпущено более 900 газомоторных автомобилей и почти 800 автобусов на метане», — говорится в сообщении автохолдинга.

Отмечается, что санкции существенно не повлияли на работу концерна, однако потребовали перепроектирования серийного модельного ряда ГМТ под доступную базу компонентов. «Эта задача была решена в кратчайшие сроки, и уже с сентября возобновилось производство ГМТ на новой, "санкционноустойчивой" компонентной базе. При этом сроки разработки и освоения перспективного модельного ряда газомоторных автомобилей поколения К5 тоже существенно не изменились», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что объем производства газомоторных автомобилей по итогам года составит 906 единиц, в том числе 682 магистральных тягача поколения К4. Помимо этого, отмечают в холдинге, 2022 год станет рекордным по производству газомоторных автобусов «КамАЗ»: их будет изготовлено почти 800 единиц, в результате чего концерн станет лидером рынка в этом сегменте.

В концерне обращают внимание на то, что импульс развитию этого направления дает сотрудничество «КамАЗа» с ПАО «Газпром». «Компании уже много лет успешно взаимодействуют в сфере развития рынка газомоторного топлива в России, и в течение 2022 года эта работа продолжалась», — указывается в сообщении. В 2014-2021 годах «Газпром» получил в общей сложности 3,6 тыс. единиц газомоторной автотехники «КамАЗ», отмечается в материале.

В компании напоминают, что в октябре в ходе встречи гендиректора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера было подписано соглашение о поставке нового модельного ряда продукции автоконцерна. В соответствии с договоренностями, в 2023-2025 годах «КамАЗ» поставит дочерним компаниям «Газпрома» 420 вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 (4х4) и 80 передвижных мастерских КАМАЗ-62501. «Основная часть этой техники будет произведена в газомоторном исполнении и адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера», — поясняетя в пресс-релизе.

Сообщается, что главной задачей на предстоящий год является запуск автогигантом в серийное производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе (СПГ). Старт производства машин с новым двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 450 л. с. запланирован на IV квартал 2023-го.

ПАО «КамАЗ» завершает 2022 год с более высокими финансовыми показателями, чем в самом успешном за историю компании 2021 году, сообщается на сайте автопроизводителя. Точные цифры 2022 года при этом концерн не раскрывает: в условиях санкций «КамАЗ» решил не публиковать финансовую отчетность. По итогам прошлого года «КамАЗ» заработал 4,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, выручка составила 272 млрд руб.

Бизнес-план компании на 2023 год предполагает выручку в размере более 300 млрд руб., показатель EBITDA ожидается на уровне 24 млрд рублей, чистая прибыль — 5 млрд руб. В общей сложности за 11 месяцев текущего года «КамАЗ» выпустил около 40 тыс. автомобилей, концу 2022-го их число должно превысить 43,8 тыс. единиц. В 2021 году компания произвела 44 148 грузовиков.