Китай открывается

Китай с 8 января 2023 года больше не будет подвергать карантину прибывающих туристов. В понедельник Национальная комиссия здравоохранения КНР заявила о снятии въездных ограничений. Теперь вместо обязательной 8-дневной изоляции (5 дней в карантинной гостинице или на другом центральном объекте; 3 дня дома), людям, прибывающим в Китай, достаточно пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда из своей страны. Отрицательный результат теста позволит въехать в КНР без затруднений.

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Власти Китая заявили, что будет упрощена и подача заявлений на получение визы для разных целей — от бизнеса и учебы до воссоединения семьи, — и что будет организованно возобновлен выездной туризм. В агентстве Bloomberg полагают, что это важный шаг на пути к выходу из пандемийной изоляции, которая существенно сдерживает китайскую экономику.

В КНР также понизили рейтинг COVID-19 с высшего уровня до второго — то есть, устранили юридическое обоснование ограничений в рамках политики «нулевой терпимости», хотя в Национальной комиссии здравоохранения обещали принять надлежащие меры для преодоления пика вспышек болезни.

Интенсивный переход

Высокопоставленный чиновник по вопросам здравоохранения Лян Ваннян в интервью «Жэньминь жибао» во вторник отметил: «Наш приоритет теперь должен перейти от профилактики и контроля инфекции к лечению и предотвращению тяжелых случаев заболевания».

Национальная комиссия здравоохранения заявила, что Китай улучшит процесс лечения пациентов в тяжелом состоянии, увеличив потенциал отделений интенсивной терапии и поставки жизненно важных медицинских устройств, таких как аппараты ИВЛ, а также переоборудует карантинные объекты под больницы для лечения пациентов, больных ковидом.

Страна примерно за месяц уже увеличила долю койко-мест в отделениях интенсивной терапии с менее чем 4 до 10,6 на 10 тыс. человек, в то время как еще 70 тыс. коек по всей стране могут быть переоборудованы для интенсивной терапии. По словам китайских властей, значительно уменьшенная вирулентность Омикрона по сравнению с штаммом, который возник в Ухани, означает, что большинство людей заболевают только легкими инфекциями верхних дыхательных путей.

Когда к тебе идут с деньгами — не запирай дверь

Китай был в значительной степени отрезан от внешнего мира с начала 2020 года, когда власти впервые ввели общий запрет на поездки для въезжающих. Несмотря на то, что позже прямое ограничение сняли, была создана сложная структура бюрократических требований вокруг международных рейсов, которая помешала въезду в КНР и надежно изолировала страну от всего мира.

При этом скорость и масштаб перемен озадачили экспертов в области здравоохранения и жителей, пытающихся приспособиться к новому образу жизни. Мнения китайских граждан разделились: многие с нетерпением ждут возможности снова путешествовать, но другие беспокоятся о новых вспышках из-за ослабления антипандемийных ограничений, и о том, что рост заболеваемости переполнит больницы (что уже частично наблюдается в Пекине и Шанхае).

Несмотря на то, что, вероятно, возникнут серьезные краткосрочные проблемы, связанные с ростом количества случаев заболеваний, изменение политики властей КНР прокладывает путь к более полному восстановлению после первой крупной волны ковида. Это, конечно, необходимо властям Китая, чтобы реанимировать полномасштабное потребление и поддержать в 2023 году частный сектор, способный стимулировать ускорение роста ВВП.