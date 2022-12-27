Китай упростит выдачу виз в связи с ослаблением антиковидных ограничений

Пекин намерен упростить процедуру оформления деловых, учебных и гостевых виз для иностранцев в связи с запланированным ослаблением карантинных ограничений в январе.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Китая.

«Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей», — указывается в сообщении.

Отмечается, что китайские власти планируют оптимизировать контроль на пунктах пропуска через госграницу, а также обеспечить восстановление трансграничного грузопотока до уровня, который был перед началом пандемии. В китайском внешнеполитическом ведомстве сообщили также, что страна будет планомерно увеличивать международный поток китайских туристов.

В начале декабря Китай ослабил карантинные ограничения, после чего в стране был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Медики уточняют, что речь идет об ослабленных штаммах, поэтому болезнь протекает в легкой форме, а вероятность летального исхода крайне низкая. В связи с этим власти КНР с 8 января решили существенно ослабить ограничения для въезжающих на территорию страны.

