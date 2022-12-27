Космическая медицина и виртуальное сердце: объявлена двойка лауреатов большой золотой медали имени Ломоносова

Высшая научная награда Российской академии наук (РАН) — Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова за 2022 года присуждена ученым-физиологам из России Юрию Наточину и Великобритании — Денису Ноблу. Такое решение, как сообщает ТАСС, было принято 27 декабря в ходе заседания президиума РАН.

Академик РАН Юрий Наточин, которому в этом месяце исполнилось 90 лет, — патриарх отечественной физиологии, специалист в области физиологии почек и водно-солевого обмена у человека и животных. Один из пионеров космической медицины, он выявил механизм изменения и определил параметры водно-солевого обмена у побывавших на орбите космонавтов. Наточин — основатель и почетный профессор медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, автор свыше 650 научных работ, лауреат большого числа правительственных и научных наград.

Денис Нобл (родился в 1936 году) — иностранный член РАН, в 1984-2004 годах — заведующий кафедрой сердечно-сосудистой физиологии Оксфордского университета. Один из пионеров системной биологии и яркий представитель междисциплинарного подхода. Его исследования посвящены математическим моделям в физиологии. Первым создал адекватную математическую модель работающего сердца, а впоследствии в составе международной команды разработал первую виртуальную модель человеческого органа — виртуальное сердце — на основе суперкомпьютера.

Большая золотая медаль имени Ломоносова присуждается с 1959 года. Ежегодно ее вручают одному российскому и одному иностранному ученому за выдающиеся достижения в области естественных или гуманитарных наук. С учетом Наточина и Нобла список награжденных насчитывает 107 человек.

