Лавров указал на стремление Киева как можно глубже втянуть НАТО в конфликт на Украине

Действия Запада и подконтрольного ему Киева подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — "победа над Россией на поле боя" как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое», — заявил Лавров. Он отметил, что главным бенефициаром кризиса является Вашингтон, который в том числе стремится разорвать традиционные связи между Россией и Европой.

По словам Лаврова, США делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер. «В Пентагоне открыто планируют заказы для американской оборонной промышленности на годы вперед, постоянно повышают планку военных расходов на нужды ВСУ и требуют того же от других участников антироссийского альянса. Киевский режим сознательно накачивают самым современным оружием, передают в том числе образцы, еще не принятые на вооружение в самих западных армиях, — видимо, для того чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях», — сказал министр, добавив, что с февраля 2022 года объем военной помощи Украине превысил $40 млрд, что сопоставимо с военными бюджетами многих стран Европы.

«Знаем и о том, что в американских политических кругах все больше задумываются о втягивании не мытьем, так катаньем Украины в НАТО», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Заявления о неприемлемости прямого столкновения НАТО с Россией глава МИД РФ назвал лицемерием.

Он указал на то, что Киев со своей стороны пытается «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России». В качестве примера Лавров привел инцидент с падением на территории Польши украинской ракеты ПВО, которую Киев пытался выдать за российскую.

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва не перестает предупреждать Запад об опасности курса на эскалацию украинского кризиса. «С тем контингентом, который они взрастили в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается весьма высоким. Важно не допустить катастрофы», — заявил Лавров.

Говоря о продолжительности конфликта, он отметил, что мяч на стороне Украины и США, которые «в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».