Медный парадокс: цены падают на фоне дефицита

Фьючерсы на медь в последнее время упали до уровня 3,7 доллара за фунт, оказавшись значительно ниже месячного максимума 3,9 доллара, достигнутого 14 декабря, поскольку растущие опасения по поводу глобальной рецессии сдерживали ожидания спроса на промышленные металлы.

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Запасы упали до рекордно низкого уровня

Медь торгуется на Лондонской бирже металлов (LME), на COMEX и на Мультитоварной бирже в Индии. Стандартный контракт составляет 25 тысяч фунтов. Медь является третьим наиболее широко используемым металлом в мире. Более трети мирового производства меди приходится на Чили, следом идут Китай, Перу, США, Австралия, Индонезия, Замбия, Канада и Польша. Крупнейшими импортерами меди являются Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Германия.

Крупнейшие центральные банки выступили с «ястребиными» прогнозами по денежно-кредитной политике в рамках сдерживания инфляции, в то время как рост числа случаев COVID-19 среди ведущих потребителей Китая предзнаменует трудности с возобновлением бизнеса, несмотря на смягчение правил карантина.

Однако угрозы для мирового предложения смягчили снижение цен, поскольку падение объемов производства меди в Южной Америке продолжает вызывать опасения дефицита этого металла на рынках. Так, объем производства меди в Чили снизился на 6,7% из-за протестов шахтеров в Перу.

Трейдер сырьевых товаров Trafigura предупредил, что мировые запасы меди упали до рекордно низкого уровня, а текущих запасов достаточно, чтобы обеспечить мировое потребление всего на 4,9 дня. В свою очередь, горнодобывающий гигант Glencore оценил дефицит предложения в 50 млн тонн в 2023 году.

В целом на рынке сложилась сложная ситуация. С одной стороны, в самом деле наблюдается ее дефицит. С другой — из-за проблем в мировой экономике, спрос на металл резко упал. В то время как некоторые аналитики ожидают, что металл подорожает до рекордных максимумов 11 тысяч долларов за тонну в 2023 году, ослабление экономического роста привело к снижению цен на 14%.

«Спроса нет», — подтверждает Роберт Монтефуско из брокерской компании Sucden Financial. Медь может подорожать в начале 2023 года, но для этого потребуются дополнительные экономические стимулы в Китае — крупнейшем потребителе, а также улучшение настроений на финансовых рынках, заявил он.

Настроения и действия инвесторов расходятся

С точки зрения фундаментального анализа, отметил в комментарии «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт, рост цены на медь почти на 18%, который мы наблюдали с конца октября, был обусловлен рядом факторов. В 2023 года увеличивается налоговая нагрузка на чилийские медные компании, которые соответственно вынуждены будут поднять цены на свою продукцию (Чили добывает около 25% всей меди в мире). Также влияет на рост оживление спроса со стороны зеленой энергетики и китайских компаний.

С точки зрения технического анализа важен график движения цены за последний год, указал эксперт. Нисходящий среднесрочный тренд, наблюдавшийся с марта по июль текущего года, сломлен. График цены и фундаментальный анализ сигнализирует, что цена на нефть в 2023 году продолжит свой рост. «Мой прогноз — потенциал роста в среднесрочной перспективе порядка 20% от текущей цены», — указал Станислав Бовт.

Между тем во вторник, 27 декабря, цены на медь на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 1,1%, до отметки 3,85 за фунт (8490 долларов за тонну), отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Это происходит на фоне небольшого снижения американской валюты, индекс доллара (DXY) теряет сегодня 0,3%, а также некоторого роста аппетита к риску благодаря новым мерам китайский властей по демонтажу политики COVID-Zero.

Аналитик напомнил, что в прошлую пятницу в США был опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE). Для ФРС это приоритетный индикатор инфляции, так что, увидев его замедление с 6,1% г/г до 5,5% г/г и в базовом варианте с 5,0% г/г до 4,7% г/г согласно данным за ноябрь, на рынке вновь появились разговоры о смягчении траектории повышения учетной ставки регулятора раньше, чем заявляют его представители.

Вторым элементом поддержки промышленных металлов и отчасти слабости американской валюты стали сообщения из Китая о том, что местные власти собираются отменить карантинные требования для въезжающих в страну, таким образом ослабив жесткий пограничный контроль, действующий последние три года.

Комбинация из двух этих позитивных новостей, заметил Алексей Федоров, привела к заметному улучшению настроений инвесторов, фьючерс на индекс S&P 500 прибавил с пятницы, 23 декабря, 1,3%, отметка 3870 пунктов. Доллар как защитный инструмент, напротив, просел за этот период на 0,7%, отметка 103,60 по DXY. А медь, как основной промышленный металл, выросла с конца прошлой недели на 3,2%. Так что заключительная неделя непростого 2022 года начинается на очень даже мажорной ноте, констатирует эксперт.

Другое дело, что удержать эту позитивную тональность будет очень непросто. Чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть на американский долговой рынок, где несмотря на весь этот предновогодний позитив из замедления инфляции в США и смягчении антиковидных ограничений в Китае, доходности по десятилетним гособлигациям США продолжают свой постепенный рост, который начался еще 16 декабря после ястребиных итогов заседания ФРС.

Получается странная ситуация, где локальные настроения инвесторов и их же реальные ожидания по действиям американского регулятора достаточно сильно расходятся, констатировал Алексей Федоров. Естественно, что этот дифференциал не сможет сохраняться долго. Вероятно, что уже в следующие несколько дней он схлопнется и в зависимости от того, что окажется сильнее, позитивные настроения инвесторов или их реальные ожидания, и будет зависеть динамика рынков в оставшейся части этой недели.

Американский долговой рынок в этом «перетягивании каната» представляется гораздо сильнее, поэтому вероятность ухудшения настроений инвесторов, роста американского доллара и как следствие падения цен на медь, как минимум к значениям начала прошлой пятницы, 23 декабря, (3,75 долларов за фунт, или 8250 долларов за тонну) в следующие четыре торговых дня, представляется аналитику более высокой.

Других важных макроисторий на рынке все равно нет, по крайне мере в экономическом календаре на эту предновогоднюю неделю, добавил Алексей Федоров. Так что помешать укреплению доллара может только лишь предпраздничная вялость рынка, которая не позволит сдвинуться с текущих уровней. Хотя, судя по предыдущим предновогодним неделям, как минимум в 2020 и в 2021 годах, такой проблемы не возникало, динамика рынков здесь ничем не уступала обычным торговым неделям.