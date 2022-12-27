«Мегафон» признали нарушившим антимонопольное законодательство из-за завышения тарифов на 12%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала компанию «Мегафон» нарушившей антимонопольное законодательство после необоснованного повышения стоимости услуг для абонентов.

Об этом сообщается на сайте ФАС. В ведомстве напомнили, что в мае этого года мобильный оператор повысил тарифы на услуги связи более чем для 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. «Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала "Мегафону" предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — указывается в сообщении ФАС.

Ведомство установило, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала текущего года. После проведения анализа экономической обоснованности повышения служба пришла к выводу, что увеличение затрат оператора не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи.

«По мнению ведомства, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.