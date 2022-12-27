Минфин и ЦБ займутся финансовым просвещением россиян

Минфин и Банк России до конца I квартала 2023 года намерены представить для обсуждения Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, рассчитанную до 2030 года. Мероприятия, предусмотренные в этой стратегии, должны помочь россиянам более эффективно использовать возможности финансового рынка и не поддаваться на уловки мошенников, сообщает пресс-служба Минфина.

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«Люди в этом году даже после сильного шока довольно быстро вернулись к рациональному финансовому поведению – например, всплеск спроса на наличные был очень существенным, но быстро угас, как только банки предложили ставки по депозитам, обгоняющие инфляцию. Чтобы поддержать людей, мы расширили нашу просветительскую и разъяснительную работу по вопросам кредитных каникул, валютного контроля, работы платежных карт и многому другому. В итоге мы смогли сохранить доверие к финансовой системе. Это большой итог этого года», — заявила на межведомственной комиссии глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что в этом году уроки финансовой грамотности были внедрены в стандарты общего образования, этот предмет преподают уже 20 млн учащимся школ, колледжей и вузов. И молодые люди, по ее словам, демонстрируют самые высокие темпы роста финансовой грамотности, они лучше понимают важность сбережений, диверсификации инвестиций и ответственно относятся к своим вложениям.

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что программа по финансовому просвещению рассчитана не только молодежь, но и на старшее поколение, как наиболее подверженное воздействию мошенников. Программы по развитию финансовой грамотности, по его данным, работают в 85 субъектах РФ, активнее всего — в Воронежской, Кировской, Курганской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.

«Во время перемен и нестабильности очень важно научиться принимать взвешенные финансовые решения. Не только на уровне государства, но и в каждой семье. Финансово грамотные и подкованные люди имеют больше шансов пережить сложные времена без потери привычного уровня жизни и комфорта», — подчеркнул Силуанов.

