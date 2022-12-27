Министр обороны Австрии допустила частичное отключение света в Европе зимой

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что страна готовится к зимним отключениям электричества.

По её мнению, такой сценарий весьма вероятен не только для её страны, но и для некоторых других государств Евросоюза. В интервью Die Welt Таннер прямо сказала, что уверена в том, что отключения света разных частях Европы этой зимой будут.

«Широкомасштабному блэкауту способствует конфликт на Украине. Также за возможными отключениями электроэнергии могут стоять российские спецслужбы», – сказала министр обороны Австрии.

При этом в качестве единственного довода в пользу своей теории она привела некие хакерские атаки на западные энергосистемы. Других доказательств подготовки подобных акций со стороны Москвы Таннер не привела.

Как ранее писал «Эксперт», этой зимой Германия вместе с Европой готовится к отключениям газа и электричества.

«Мы не можем исключить, что Германии придется прибегнуть к отключениям, – заявил глава Uniper Клаус-Дитер Мобах.ж – Мы знаем, что правительство изо всех сил старается избежать такого развития событий, потому что это может обернуться катастрофой по многим причинам».

