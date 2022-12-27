Минобороны сообщило оперативные данные об успехах российской армии на Украине

На брифинге 27 декабря Министерство обороны России сообщило оперативные данные об успехах российской армии в ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно информации, озвученной официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Песчаное (ЛНР) уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля и 2 боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Успеновка (ДНР) за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 7 автомобилей и 3 боевые машины пехоты.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 пикапа. Кроме того, огнём артиллерии ВС РФ нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны Украины в районе населённого пункта Торское (ДНР).

Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск (ДНР). Также были поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

ВС РФ уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США в районе населённого пункта Преображенка в Запорожской области. В районах населённых пунктов Невское (ЛНР) и Северск (ДНР) ВС РФ уничтожили боевую машину РСЗО «Ураган» и две боевые машины РСЗО «Град».

В районах населённых пунктов Красногоровка и Пречистовка (ДНР) на огневых позициях уничтожены 2 украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», а в районах города Купянск (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) – 4 гаубицы «Мста-Б» и 2 гаубицы Д-20.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Российские системы ПВО за сутки сбили 3 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область). Перехвачены 2 снаряда РСЗО «Ураган» в районе населённого пункта Костогрызово (Херсонская область), а также 3 противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе города Дебальцево (ДНР).

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 352 самолёта, 192 вертолёта, 2 734 БПЛА, 399 ЗРК, 7 267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин РСЗО, 3 729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 779 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 26 декабря Минобороны сообщило, что на Купянском направлении в районе населённого пункта Кисловка (Харьковская область) уничтожено до 20 боевиков ВСУ, а на Красно-Лиманском направлении украинским подразделениям было нанесено поражение в районах населённых пунктов Макеевка и Невское (ЛНР), а также Терны и Торское (ДНР).