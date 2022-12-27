Мишустин пообещал проверить расходование средств на военные нужды

Правительство РФ проверит использование бюджетных средств, выделенных на проведение спецоперации, в частности, ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.

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«Значимый вопрос – контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. В перспективе проверим и остальные направления расходования финансирования в ходе специальной военной операции», — цитирует пресс-служба правительства Мишустина.

Премьер-министр подчеркнул, что за два последних месяца был принят ряд нормативных актов о введении специальных мер в экономике для обеспечения непрерывности поставок в зону СВО. Так, головные исполнители по гособоронзаказу теперь могут использовать весь производственно-технологический потенциал, в том числе благодаря частичной либо полной расконсервации мобилизационных мощностей и объектов.

Регионы, по словам Мишустина, получили право за счет своих бюджетов закупать товары двойного назначения (беспилотники, приборы ночного видения, прицелы, системы наведения, походное снаряжение, лекарства, стройматериалы) и передавать их в Вооруженные силы. Федеральные, муниципальные ведомства и юрлица теперь могут приобретать продукцию у единственных поставщиков для выполнения ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ, а также обеспечения логистики и бесперебойных поставок для этих целей грузов в интересах военных.

