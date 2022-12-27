На период стрессов: ЦБ решил подстраховать банки от новых рисков

Российская экономика и финансовая система прошли тест на устойчивость, тем не менее в банковском секторе проявились определенные уязвимости, в том числе новые риски, которые текущее регулирование ограничивает недостаточно эффективно. Банк России опубликовал доклад с новыми предложениями по банковскому регулированию и надзору в период стрессов и теперь ждет реакцию рынка, чтобы совместно эти инициативы доработать.

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«Мы считаем необходимым перейти к таким нормам регулирования, которые будут обеспечивать устойчивость финансовых институтов в период стрессов без использования регуляторных послаблений и экстренных мер государственной поддержки. Банки должны иметь эффективные инструменты для самостоятельного преодоления стрессов, в связи с этим должна возрасти роль планирования мер по восстановлению финансовой устойчивости», — говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ.

Регулятор, в частности, планирует ввести риск-чувствительное стимулирующее регулирование для проектов, связанных с технологическим суверенитетом и структурной адаптации экономики с 2024 года: чем приоритетнее проект, тем более существенным может быть снижение требований. Уже в следующем году ЦБ предлагает перевести системно значимые банки на продвинутый подход оценки рисков, а с 2024-го — полностью отменить старый стандартный подход оценки рисков для всех банков с универсальной лицензией.

«Хотя острую фазу кризиса банки прошли без значительных потерь, определенные уязвимости мы все-таки выявили. В частности, это подверженность валютному риску. Значительный объем потерь в этом году был связан с валютной переоценкой. Есть и старые проблемы, которые требуют решения. Очевидно, будущее регулирование должно адресовать эти риски, и способствовать тому, чтобы банки сохраняли свою устойчивость в периоды стресса, в меньшей степени полагаясь на временные меры поддержки регулятора или помощь государства», — пояснил директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Высокая устойчивость российских банков в период стресса в этом году была во многом обязана накоплению запаса капитала в предыдущие «хорошие» годы. Однако «дословное следование международным стандартам и рекомендациям больше не может рассматриваться в качестве абсолютного приоритета, особенно с учетом глобальных геополитических изменений и новых вызовов для российской экономики», уверены в ЦБ.

