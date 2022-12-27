На восток запустят сети

Пропускную способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) к 2024 году планируют увеличить в 1,5 раза до 180 млн тонн. Для этого нужно продолжать электрификацию Восточного полигона, второй этап которой может потребовать порядка 200 млрд рублей. Однако на данный момент средств на эти работы нет. Почему этот проект важен и как сейчас доставляют грузы восток – в материале «Эксперта».

Планы на бумаге

Интерес к развитию перевозок на восток возник из-за перестроения транспортных логистических потоков на фоне антироссийской санкционной политики западных стран. Сколько такая ситуация продлится – не ясно, поэтому вопрос электрификации и модернизации важен в долгосрочной перспективе, считают эксперты. На данный момент система энергоснабжения модернизируется, чтобы по трассе могли проезжать поезда большего веса и с меньшим интервалом времени. Обновление сетей позволит добиться очевидного положительного эффекта по пропускной способности железной дороги. Например, на одном только участке Транссиба «Карымская – Забайкальск», который соединяет дорогу с погранпостом на границе с Китаем, после перехода с тепловозов на более экологичные электровозы пропускная способность линии выросла в два раза – с 50-60 пар до 110 пар поездов в сутки.

В РЖД планируют модернизировать БАМ и Транссиб в несколько этапов. Первый этап модернизации начался в 2013 году. На начальном этапе должны были построить около 670 км новых путей, ликвидировать узкие места на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока. «Это почти 1200 объектов реконструкции и капитального строительства, порядка 5 тыс. км реконструкции верхнего строения пути, больше 200 станций и перегонов, на которых выполнены серьезные переустройства, строительство вторых путей, разъездов, двухпутных вставок. Работы начались в 2013 году, и сегодня можем с полным правом констатировать, что близки к их завершению», – сообщил в конце ноября заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.

Во время второго этапа планируется построить свыше 1,3 тыс. км путей, то есть таким образом к 2024 году пропускная способность Транссиба и БАМа должна увеличиться в полтора раза, до 180 млн тонн в год. При этом общий объем финансирования к этому времени составит порядка 780 млрд рублей.

В 2021 году Минэнерго оптимизировало схему энергоснабжения Восточного полигона под потребности второго этапа модернизации (схема на 2022–2028 годы была принята 28 февраля 2022 года). Тогда предполагалось полностью отказаться от строительства новых тепловых электростанций в Советской Гавани (260 МВт) и на юге Приморского края (280 МВт). Взамен планировали модернизировать Приморскую ГРЭС без изменения установленной мощности и расширить Партизанскую ГРЭС с увеличением установленной мощности на 280 МВт. Так удалось бы сэкономить средства на строительстве в размере более 30 млрд рублей, отмечали представители министерства.

На третьем этапе модернизации, по предварительным подсчетам Минэнерго, пропускная способность БАМ-3 вырастет до 210 млн тонн после 2024 года. В части электрификации потребуется еще 1,8 ГВт новой мощности к 2030 году. Однако для этого необходимо пересмотреть план на второй этап модернизации.

В декабре совет директоров РЖД утвердил плановые значения по модернизации БАМа и Транссиба на 2023 год, но подробности критериев публично не раскрывались.

Дефицит финансирования

В нынешних условиях внешнеполитического и экономического давления необходимость расширения железнодорожных магистралей Транссиба и БАМа стала острее. Мощности БАМа на данный момент задействованы всего на треть от общей протяженности: от Тайшета до Таксимо, откуда на восток могут двигаться только тепловозы с грузом не более 5,8 тыс. тонн. Остальные вагоны приходится отцеплять, из-за чего теряется пропускная способность и время.

Стоит отметить, что электрификация, без которой расширение железной дороги невозможно, не только позволит увеличить провозную и пропускную способность БАМа, но и за счет перехода на электротягу уменьшит энергоемкость перевозок. Это значит, что заметно снизится углеродный след от железнодорожных перевозок, отмечают эксперты.

В декабре заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что группа «Россети» планирует финансировать второй этап строительства Восточного полигона за счет собственных средств – около 200 млрд рублей. На данном этапе предполагается построить чуть более 2 тыс. км высоковольтных линий электропередачи. Однако в настоящее время отмечается проблема дефицита источников финансирования проектов «Россетей».

«Вместе с правительством ищем источники. С одной стороны, было принято решение о повышении платы и индексации тарифов на электроснабжение, в том числе в магистральном сетевом комплексе, который является основным источником финансирования для реализации проектов Восточного полигона. Вместе с тем прорабатываем вопросы предоставления особых условий займов или дополнительного финансирования из бюджета, или займов из ФНБ», - цитирует замминистра ТАСС.