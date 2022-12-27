На Wildberries в 2022 году было куплено в два раза больше товаров, чем в 2021-м

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries рассказал о результатах уходящего года.

В 2022 году покупатели приобрели на маркетплейсе около 2 млрд товаров, что в два раза больше, чем в 2021 году, сообщается в пресс-релизе компании. В сутки доставляются примерно 10 млн товаров, что также в два раза превышает показатели прошлого года. Открыто 11 тыс. новых пунктов выдачи товаров, их общее количество в настоящий момент составляет 28 тыс.

Общая площадь логистических центров компании превысила 2 млн кв. м; открыто около 40 новых логоцентров, в том числе в Алтайском и Ставропольском крае, Удмуртии, Татарстане, а также Кемеровской, Липецкой и Волгоградской областях. «В большинстве из них уже открыты пункты приемки поставок от региональных предпринимателей», — подчеркивается в сообщении Wildberries.

Отмечается, что более 350 млн товаров хранится на складах ретейлера, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. «Около 100 000 новых рабочих мест создано в 2022 году», — говорится в том числе в пресс-релизе.

Маркетплейс решил подвести итоги года также в формате игрового видео, в котором Дед Мороз совершает путешествие на склады и пункты выдачи.

Ранее сообщалось, что оборот Wildberries за девять месяцев 2022 года впервые превысил триллион рублей, увеличившись на на 95% год к году до 1,1 трлн руб., рост продаж в штуках составил 76%. На маркетплейсе за этот период покупатели сделали почти миллиард заказов (954,7 млн), на 83% больше, чем за девять месяцев 2021 года. Был поставлен и квартальный рекорд: в третьем квартале 2022-го оборот увеличился на 95%, до 420,2 млрд руб.