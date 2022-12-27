Natura Siberica в 2023 году начнет выпускать детскую косметику и краску для волос

Natura Siberica планирует в наступающем году выйти на рынок детской косметики и начать выпуск краски для волос.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает ТАСС.

«Категория планирует продаваться в детской спецрознице — в первую очередь с "Детском мире", на маркетплейсах и в ретейле — магазинах у дома, супермаркетах и гипермаркетах», — указывается в пресс-релизе.

Во II квартале года в рамках импортозамещения Natura Sibericа запустит производство красок для волос, сообщает также пресс-служба. Предполагается, что в 2023-м доля рынка компании в категории «краски» составит 2%; в дальнейшем она будет расти. «Это самая привлекательная категория в связи с перераспределением рынка. Потенциал у наших новинок очень высок», — приводятся слова гендиректора Natura Siberica Феликса Либа.

Российский производитель косметики планирует развиваться на китайском рынке: в следующем году компания намерена нарастить там оборот в 2,5 раза за счет увеличения портфеля и роста числа локальных дистрибьюторов.

Согласно оценке самой компании, в текущем году ее выручка увеличилась на 14%. По данным системы СПАРК, общая выручка ключевых юрлиц Natura Siberica — ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение» — составила 9,3 млрд руб. Доля рынка производителя выросла 3,4% до 3,9%. В 2023 году в планах компании увеличить выручку на 32% несмотря на падение рынка, пишет ТАСС.