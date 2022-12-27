Первые школы по президентской программе открыли в Белгороде

Школы построены по новой модели концессий. Проект реализован при поддержке Минпросвещения и дочерней структуры ВЭБ.РФ — «ПроШкола». Как отметил министр просвещения РФ Сергей Скворцов, строительство выполнено строго по графику. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов назвал строительство школ «самым важным проектом», подобные концессии с участием группы ВЭБа на 110 млрд руб. позволят создать почти 50 тыс. школьных мест.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, ввод в эксплуатацию первых трех школ – праздничное событие: «Школы спроектированы и построены в рамках концессионного соглашения. Это командная работа министерства, руководства Белгородской области и ВЭБ.РФ. Строительство было завершено в срок, хочу вас всех за это поблагодарить».

В свою очередь председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов назвал строительство школ «самым важным проектом». «Он во многом определяет место России в современном мире и касается качества жизни миллионов семей, детей, их родителей, учителей. Выстроить такое партнерство с министерством просвещения, инвесторами, регионами – большая ответственность. На сегодня группой ВЭБ заключены 53 концессии в 17 субъектах, что позволит создать более 48,8 тыс. школьных мест. Предварительный объём инвестиций в создание объектов составит более 110 млрд руб.», – сказал Игорь Шувалов.



Бюджет строительных работ составил более 2 млрд рублей: из них 1,5 млрд рублей – кредит ПАО Сбербанк, 265 млн рублей – вложения ООО «ПроШкола» и 863,6 млн рублей – размер капитального гранта. Благодаря государственной программе «Развитие образования» к 2025 году в стране должно быть создано без малого 650 тыс. новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса. Всего с использованием механизма концессии «ПроШкола» построит 70 таких школ, рассчитанных в общей сложности на 63 тысячи новых учебных мест. Не менее 15 новых школ примут учеников уже 1 сентября 2023 года.

Напомним, в рамках послания федеральному собранию в 2021 году Президент России заявил о старте масштабной программы строительства школ: «Сделаем всё, чтобы для молодого поколения России было открыто как можно больше возможностей в жизни. Этот путь, конечно же, начинается в школе, она была и, уверен, будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным».

Первые школы в Белгороде - совсем разные. Самая крупная школа - в мкр. «Новосадовый» – предназначена для обучения детей с 1 по 11 классы и рассчитана на 1000 мест. В здании построено два спортивных зала с местами для зрителей, раздевалками и душевыми, бассейн для обучения детей плаванию и зал хореографии. Также предусмотрены актовый зал, школьный музей, библиотека с читальным залом, мастерские по обработке металла и дерева, кинопроекционная, кабинет кулинарии и кабинет швейного дела. Другая школа – начальная на 100 мест в мкр. Парус – совмещена с детским садом и помимо учебных классов вмещает спальни-игровые, читальный зал, зону отдыха, актовый зал с гримерной и местами для лиц с ограниченными возможностями, зал хореографии. Третья школа – также начальная на 100 мест в мкр. Восточный-1 – тоже сблокирована со зданием детского сада. В учебной части, помимо четырех классов, расположены: спальни-игровые, зона рекреации с возможностью игровых активностей читальный зал, кабинет музыки, актовый зал и зал хореографии.

Всего с участием ВЭБа в Белгородской области будут построены 7 школ, в которых смогут обучаться свыше 5000 детей. Ещё 4 школы планируют построить в Белгородской области в рамках государственно-частного партнерства до конца 2024 года.