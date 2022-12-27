Порше начнёт производить топливо из воды почти без углерода

Новое синтетическое топливо eFuel делают из воды и двуокиси углерода с использованием энергии ветра, что позволяет делать его экологически чистым.

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Инженеры Porsche много лет работали над новыми видами синтетического топлива для автомобилей. Плодом многолетних исследований стал новый вид экологически чистого топлива, названного «eFuel», в котором почти отсутствует углерод несмотря на то, что оно делается из Н2О и СО2, т.е. воды и двуокоси углерода соответственно. Местом для производства нового вида экологического топлива не случайно выбрано Чили. В этой стране на юге Южной Америки много источников возобновляемой энергии, что позволит сделать eFuel еще более экологически чистым. Кстати, на новом заводе в Чили его будут делать, например, при помощи ветровой энергии. Первые 34 тыс. галлонов eFuel предполагается использовать в рекламных целях для спортивного автомобиля Porsche Mobil 1 Supercup и для работы в шоурумах автоконцерна по всему свету, но Porsche рассчитывает использовать его в скором будущем и для обычных автомобилей. Всего же автокомпания надеется уже в конце десятилетия продавать его до 145 млн галлонов (550 млн л) ежегодно.

Двигатели внутреннего сгорания на автомобилях тоже могут не загрязнять воздух вредными химическими веществами, но для того, чтобы произвести безуглеродное топливо, необходимо потрудиться. Производство нового биотоплива, на котором совсем скоро, надеются в Porsche, будут работать и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, начинается сегодня, 21 декабря, на новом заводе в чилийском городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге континента, посередине Магелланова пролива.

После окончания пилотного этапа проекта завод в Пунта-Аренасе будет производить с 2025 года 14,5 млн галлонов eFuel в год, а еще через 2-3 года производство будет увеличено в 10 раз, до 145 млн галлонов.

Porsche, который вложил в разработку eFuel свыше 100 миллионов долларов, помогали в этом крупном и очень полезном проекте Siemens Energy, HIF, ExxonMobil и другие партнеры. Переоценить сегодняшнее событие трудно. Оно особенно важно, потому что сейчас по дорогам планеты сейчас ездит приблизительно 1,3 млрд автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине и загрязняющем воздух вредными веществами.

«Наша стратегия не меняется, — заявила на пресс-конференции, посвященной началу производства нового вида синтетического топлива, член правления Porsche Барбара Френкель. — Porshe продолжит переход на полную электромобильность, но в дополнение к электричеству у нас будет и eFuel».