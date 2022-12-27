Путин, Алиев и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе

Во время неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы с вами вчера начали обсуждать, еще и удалось втроем поговорить, – сказал российский во время переговоров с армянским премьером во вторник, – Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, всё что связано с Карабахом».

Ранее «Эксперт» писал, что ещё в конце октября на встрече с Пашиняном Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжается уже много лет, необходимо завершать.

Как отметил тогда российский лидер, для того чтобы разобраться с таким серьезным и застарелым вопросом, необходимо приложить много усилий.

«По сути, мы уже начали это обсуждение, когда встречались в Астане, на троих», – сказал президент, добавив, что предпринятых усилий пока недостаточно.

