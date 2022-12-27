Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение потолка цен на нефть.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, запрещается продажу российских нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в указе главы государства.

При этом поставки российского «чёрного золота», осуществление которых запрещено в соответствии с указом, могут всё-таки осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля следующего года и действует до 1 июля 2023 года.

Напомним, в начале декабря ЕС, G7, а также Австралия смогли согласовать предельную стоимость на российскую нефть на уровне 60 долл. за баррель. Решение вступило в силу в понедельник, 5 декабря.

В Москве несколько раз заявляли, что Россия не будет поставлять нефть в страны, вводящие потолок цен. По словам вице-премьера Александра Новака, власти РФ сразу же приступили к разработке соответствующий механизм.

«Наша позиция неизменна. Неоднократно правительство говорило о том, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам того же ВТО», – подчёркивал чиновник.

