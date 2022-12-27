Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

Аналитик цифровых угроз Александр Вураско предупредил россиян об активизации перед Новым годом мошенников.

По его словам, в настоящее время направления обмана людей связаны с покупкой новогодних подарков в Сети Интернет. Как пояснил специалист в интервью телеканалу «Мир 24», перед праздниками мошенники создают множество фейковых сайтов, которые выдают себя за популярные торговые площадки и интернет-магазины.

«В большинстве случаев они заманивают потенциальных жертв огромными скидками, – отметил Вураско. – И когда человек вводит данные своей банковской карты, мошенники списывают с неё все денежные средства или получают доступ к счетам».

В этой связи аналитик советует перед совершением покупки тщательно проверить сайт, на котором планируется покупка, в том числе, обязательно сведения о юридическом лице и контактную информацию.

Как ранее писал «Эксперт», заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что в преддверии Нового года мошенники могут вести более активную деятельность.

В частности, он рассказал, что уже есть случаи, когда при попытке заказа подарка на маркетплейсе человек неожиданно попадает на мошеннический сайт, в результате чего переводит денежные средства злоумышленникам.

Кроме того, по словам юриста, участились случаи мошенничества при реализации домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя.