Несмотря на высокую долю расходов на социальную сферу, российские города сохранят темпы развития и инвестиции в комфортную среду. Как отмечают экономисты, наряду с активностью городских и региональных управленцев в привлечении частных инвестиций, в том числе на облигационном рынке, значительная роль будет за бизнесом и организациями развития. Серьезный импульс экономике могут придать и меры господдержки.

Российские города, экономика которых во многом формирует ВВП страны, в 2023 году сохранят темпы развития и привлечения инвестиций – отмечают аналитики и экономисты. «Развитие городов как ключевых драйверов экономики напрямую влияет и на результаты регионов, и страны. Сокращение инвестпрограмм лишает региональные экономики одного из стимулов роста. В этой связи местные власти могут вести более активную долговую политику и выходить на облигационный рынок», – указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Как он отмечает, регионы в большинстве своем подошли к 2023 году в хорошей финансовой форме. Низкий долг, большая доля бюджетных кредитов (длинные и практически бесплатные деньги). «Первые 9 месяцев 2022 года показали прирост по налогу на прибыль практически во всех отраслях. Ситуация в 4-ом квартале будет хуже, особенно по поступлениям от нефтяников и газовиков, однако массовых возвратов по налогу на прибыль в первом квартале 2023 года пока ждать рано. Дефициты бюджетов 2022 будут в значительной мере профинансированы остатками средств на счетах, часть которых перейдет на следующий год и послужит подушкой безопасности. Она позволит если не полностью компенсировать просадку по налоговым доходам, то хотя бы сгладить ее», – говорит Андрей Пискунов.

Реализация проектов комплексного развития территории – приоритетное направление для роста благосостояния жителей любого региона – говорит руководитель аналитического центра ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) Максим Тутуков. «Такие проекты имеют синдикативный эффект для роста городской экономики, так как вместе с качественным жильем возводится коммерческая и промышленная инфраструктура, создаются рабочие места, активизируется внутрирегиональная миграция и туристический трафик. В этом плане, отказ от реализации комплексных жилых проектов в среднесрочной перспективе несет в себе больший вред для экономики города и роста благосостояния жителей, чем краткосрочная экономия и перераспределение бюджетных средств на другие статьи расходов», – сказал Максим Тутуков. Предпосылок для остановки крупных проектов развития региональной экономики он не видит. Развитие городской экономики – комплекс мер, предпринимаемых регионом для улучшения качества жизни людей. И в этом контексте - благоустройство – лишь один из внешних атрибутов строительного проекта, который в его ценовой структуре занимает не более 5% (в зависимости от региона).

Это подтверждают и бюджеты городов на 2023 год. Несмотря на рост социальных расходов, вложения в благоустройство вырастут не только в двух столицах - Москве и Петербурге, но и Ярославле, Тюмени, Краснодаре, Липецке. Разумеется, рост социальных расходов доминирует, но это абсолютно объяснимо с учетом ситуации. Растут и объемы господдержки. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что программа инфраструктурных бюджетных кредитов показала свою эффективность и продлена на 2024 и 2025 годы; регионам в наступающем году направят дополнительные 250 млрд руб., которые пойдут на модернизацию ЖКХ и проекты в социальной сфере.

Значительная роль в развитии городов – за бизнесом и организациями развития. Например, накануне набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел участие в финансировании проектов модернизации городского электротранспорта сразу нескольких городов: Нижнего Новгорода, Липецка, Ярославля, Краснодара и Саратова. Проекты влияют на качество жизни более 4,2 млн жителей. Общая стоимость программ в пяти городах оценивается в 129 млрд руб., средства пойдут на замену трамваев и путей.

Важной функцией инвестиций в городскую среду является снижение регионального неравенства. «Чем комфортнее становится жизнь в региональных центрах и малых городах, тем привлекательнее они оказываются – как для людей, так и для бизнеса», – говорит экономист Родион Латыпов. Инвестиции в городскую среду (в первую очередь, в региональных центрах и малых городах) помогут снизить уровень бедности локально и неравенство в стране в целом – уверена и экономист Елена Ахмедова. «Общества с меньшим неравенством при прочих равных растут быстрее – для России, на наш взгляд, сейчас особенно важно заботиться об обеспечении потенциальных темпов роста экономики», – говорит она.

Несколько значимых для экономики тренда выделяет директор, экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Первый -– усиливающийся дефицит рабочих кадров. И именно развитие экономики городов, по оценке Софьи Донец, имеет больше всего шансов с этой проблемой справиться. «Остаются актуальным и проекты поддержки развития крупных городов, в которых будут работать плюсы диверсификации и экономии на масштабе, также жизненно необходимы проекты, ориентированные на моногорода. Здесь должны работать инструменты ГЧП и институтов развития», – отмечает Софья Донец. В текущих условиях важно концентрироваться на проектах, которые могут дать значительную отдачу и поддержать экономический рост (а значит будущую налоговую базу) при небольших затратах из бюджета. «Один из таких проектов, очевидно, инфраструктурная ипотека (наряду с жилищной и промышленной) – тоже часть проектов городской экономики. В целом, экономика будущего пост-индустриальная, ее питательной почвой является развитая городская среда», – резюмирует Софья Донец.