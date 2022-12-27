Рублю прописали слабительное

На протяжении декабря 2022 года курс российской валюты слабел. Инвесторы не понимали, чем вызвана такая сильная девальвация рубля. Варианты звучали самые разные. Например, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что причина ослабления рубля — падение цен на нефть.

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Ослабление российской валюты к доллару и евро началось в декабре и значительно ускорилось в середине месяца, пишет РБК. На неделе с 12 по 16 декабря рубль снизился с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. На неделе с 19 декабря падение рубля ускорилось: в первый после выходных день торгов на бирже российская валюта прошла две критические отметки — в 65 и 67 руб. к доллару, а 21 декабря преодолела отметку в 70 руб. за доллар и 75 руб. за евро. 26 декабря рубль торговался в районе 68,2 руб. за доллар и 72,4 руб. за евро.

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«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил Заботкин в интервью РБК. Заявление странное, так как особого снижения нефтяных цен даже на фоне введения потолка со стороны ЕС не наблюдалось.

Объяснения снижению курса рубля на рынке давались разные: например, что россияне в преддверие новогодних поездок покупают валюту. Тоже странное объяснение — к примеру, выездной туристический поток из России по итогам 2022 года, скорее всего, сократится на 26 млн человек к аналогичному показателю 2019 года (такой прогноз озвучил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников).

Свет на положение дел, похоже, пролил вице-премьер России Андрей Белоусов. В эфире телеканала «Россия-24» он сообщил, что доходы экспортеров проседают из-за крепкого рубля. Судя по этому заявлению, власти заинтересованы — по крайней мере, в текущем периоде — в ослаблении национальной валюты, и, по всей вероятности, намеки на то, что рубль падает из-за рыночных обстоятельств, не соответствуют действительности.

Крепкий рубль свою роль сыграл, сказал Белоусов. Но сейчас видно, что в условиях, когда падают доходы компаний и экспорт просаживается, он не эластичен, и нефтяной экспорт тоже неэластичен к курсу в целом. В таких условиях, когда проседают доходы не только экспортеров, но и общие, хорошо иметь курс рубля 70-80 рублей за доллар, отметил вице-премьер.

Дешевый рубль нужен экспортерам

Идея компенсации выбывающих экспортных доходов за счёт слабого рубля ущербна и вредна в сложившихся условиях, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Опросы бизнеса показывают, что предпринимателям нужен относительно крепкий и стабильный рубль, а не его постоянное ослабление.

Потребность в стабильном рубле также озвучивает Центробанк, ссылаясь на запросы импортёров российских сырьевых ресурсов, отмечает аналитик. Если же говорить об инфляции и доходах населения, то ослабление рубля вовсе выглядит преднамеренным вредительством.

Конечно, признает Кочетков, пополнение доходов бюджета за счёт слабости национальной валюты кажется вполне здравым решением с позиции профессии бухгалтера. Однако такая мера выглядит логичной лишь в условиях тотально экспортно-ориентированной экономики. Меж тем сегодня РФ испытывает постоянное внешнее давление, которое сокращает возможности поставок товаров на мировой рынок.

При этом потребности в импорте никуда не делись, а лишь обострились. Соответственно, считает эксперт, слабый рубль может наполнить бюджет, решив задачи государственного бухгалтера, но одновременно этот процесс нанесёт ущерб перестройке экономики на компенсацию выбывающего импорта и ухудшит возможности покрытия импортных потребностей.

Да, в данном случае можно ожидать возражений экономистов относительно себестоимости внутреннего производства, которое становится более конкурентным при ослаблении национальной валюты. Однако, уверен Кочетков, этот аргумент актуален в условиях обеспечения преимуществ для экспортёров, но сегодня основной задачей стало насыщение внутреннего потребления товарами и услугами за счёт внутренних возможностей. Если же поставить экономику в условия искусственного ослабления рубля, то это негативно отразится на реальных доходах населения, которые играют ключевую роль в стимулировании локальной деловой активности.

Бизнесу нужен стабильный рубль

В этой связи стоит вспомнить о событиях, которые происходили в сельскохозяйственной отрасли за последние десять лет, говорит аналитик. Санкции и контр-санкции вкупе с льготным финансированием позволили за весьма краткий период времени перестроить систему продовольственного обеспечения. Если ещё десятилетие назад почти половина продовольственного рынка страны обеспечивалась импортными поставками, то сегодня доля отечественного снабжения доходит до 90%. Отрасль превратилась из дотационной сферы в один из двигателей экспорта. Сегодня РФ занимает первое место в мире по поставкам пшеницы и слабый рубль в данном случае никоим образом в процессе не участвует.

Аналогичный подход может быть применён и к прочим отраслям обеспечения потребностей внутреннего рынка. Однако этот процесс требует как раз стабильного рубля, ибо остаётся необходимость в импорте промышленного оборудования. Если же соблазниться на идею наполнения бюджета за счёт экспортных доходов вкупе со слабым рублём, то внутреннее производство останется ущербным, а экономика будет испытывать удушающее влияние инфляционной спиралио.

При этом попытки Центробанка удерживать ставки на минимально возможном уровне рискуют перерасти в турецкий сценарий, грозящий не ослаблением рубля, а его жёсткой девальвацией с последующей валютизацией финансовой системы и катастрофическим падением доходов населения. Соответственно, полагает Андрей Кочетков, не стоит искусственно ослаблять рубль, если этому ничто не способствует. Иначе мысли о выгодном для экономики и бюджета курсе в районе 70-80 за доллар быстро превратятся в идею 200-300 рублей за американскую денежную единицу.

«Спокойствие рубля без искусственного вмешательства позитивно скажется на возможностях бизнеса планировать своё будущее, что приведёт к оживлению внутреннего товарооборота и снижению зависимости от экспортных доходов, так как бюджет будет наполняться за счёт увеличения объёма собственной экономики», — заключает эксперт.

Нужен баланс интересов

И все же, говорит, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, секвестр доходной части бюджета на фоне просадки экспорта при одновременном росте издержек на волне геополитических вызовов должен быть чем-то компенсирован.

Поскольку экспортная сырьевая компонента доминирует в доходах, то снижение физических объемов может быть перекрыто курсом валюты, указывает эксперт. Для бюджетов, как федерального уровня, так и корпоративных, очевидно, курс рубля по 70 намного нужнее, чем по 60.

«Конечно, это усиливает инфляцию, что на фоне почти 20% скачка может дать дополнительный 1 п.п., но здесь нужен баланс интересов. В общем, те уровни по инвалютам, что мы наблюдали на пике декабря, отражают текущих реалии как в экспорте, так и импорте», — говорит Михаил Зельцер. На 2023 год, добавляет он, волатильность курса снизится, таких скачков уже не ожидается, девальвации не просматривается. Хотя в моменте изменчивая биржевая природа может подбрасывать валютные инструменты чуть выше.