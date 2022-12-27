Семейный праздник: чем заняться в самые долгожданные выходные

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ

В праздничные выходные можно отправиться всей семьей на новый оригинальный мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», основанный на хитах легендарной питерской четверки «Секрет». В праздничные дни, со 2 по 8 января, мюзикл будет идти в ежедневном прокате по два спектакля в день – в 13:00 и в 18:00.

События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х — время, когда воздух был наполнен предчувствием больших перемен. Слава по прозвищу «Беспечный ездок» и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

Встречайте Новый год с самыми близкими в Театре МДМ! Кстати, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» театральной компании «Бродвей Москва» доступен для зрителей от 14 до 22 лет в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Благотворительная акция «Волшебная Елка VEGAS»

В соцсетях продолжается звездный флешмоб «Аукцион добра» в рамках традиционной благотворительной акции «Волшебная Елка VEGAS», направленной на помощь детям. Девятый год подряд акцию проводит сеть ТРК VEGAS: в этом году она направлена на сбор средств для ГКУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации “Шатурский”».

До 8 января 2023 года любой желающий может внести свой неоценимый вклад! Чтобы присоединиться к акции «Волшебная Елка VEGAS», можно принять участие в благотворительном звездном аукционе, оказать прямую помощь на сайте или просто заказать десерт или напиток в проектах Restaurants by Emin Agalarov.

Мюзиклы за столиками в Театре МДМ

Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» - романтические комедии, которые можно посмотреть с друзьями или второй половинкой в Театре МДМ! Зрители уютно располагаются за столиками в Паркетном зале, где одна история любви только начинается («Первое свидание»), а вторая – может вот-вот завершиться («День влюбленных»).

Мюзиклы за столиками «Первое свидание» и «День влюбленных» в Театре МДМ доступны в рамках программы «Пушкинская карта».

Третий детский отборочный этап в Международный турнир «Шахматные звезды – 2023»

15 января в ТРК VEGAS Крокус Сити состоится третий, заключительный детский отборочный этап в преддверии Международного турнира «Шахматные звезды – 2023». По итогам детских соревнований финалисты примут участие в «Шахматных звездах» параллельно с мировыми гроссмейстерами.