Сербская армия приведена в состояние наивысшей боевой готовности

Президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию страны в состояние наивысшей боевой готовности.

Об этом сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич, передает агентство Tanjug.

«Президент Сербии как главнокомандующий (...) приказал, чтобы сербская армия была в наивысшей степени боевой готовности — готовности к применению военной силы, то есть, вооруженного потенциала сербской армии», — цитирует агентство Вучевича.

По словам министра, решение связано с ситуацией в Косово и Метохии, и с тем, что албанские власти Косово продолжают готовиться к нападению на сербов.

Глава минобороны заявил, что Белград обеспокоен мягкой реакцией международного сообщества и отказом от диалога «о причинах, а не о последствиях, которые привели к такому виду политической борьбы» сербской общины в автономном крае.

Обстановка в Косово и Метохии обострилась после задержания косовскими правоохранительными органами бывших сербских полицейских по обвинению в якобы совершенных ими преступлениях в период конфликта 1998-1999-х годов. В качестве протеста проживающие в Косово сербы перегородили дороги на севере региона.