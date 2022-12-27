«Сначала идея, потом монетизация»: Эльдар Муртазин о развитии социальных сетей

Монетизация не может стать основным инструментом привлечения аудитории для социальных сетей и видеохостингов. Куда важнее вызвать у людей желание поделиться чем-то важным, объединиться вокруг общей идеи. Что происходит, когда монетизация становится главной идеей, можно хорошо проследить на примере некоторых известных российских площадок. Такое мнение высказал аналитик и эксперт рынка мобильных технологий Эльдар Муртазин на встрече с основателем и директором по разработке соцсети ЯRUS Дмитрием Илюхиным, а также руководителем социальной сети ЯRUS Иваном Добровольским.

Эльдар Муртазин вспомнил платформу для создания и просмотра контента Дзен, где целая армия блогеров долгое время создавала шаблонные статьи с «желтыми» заголовками и невнятным содержанием. Воспитать из них качественных авторов уже невозможно. Поэтому монетизация в обновленном Дзен больше не работает.

Развивая тему, эксперт отметил, что самый важный вопрос, который надо поставить перед собой любому IT-проекту с социальной окраской: что вы делаете, для кого и насколько вам самим это интересно. Муртазин уверен, если создатели проекта сами не являются целевой аудиторией своего продукта, он не сможет стать успешным ни при каких обстоятельствах. Не помогут даже большие денежные вливания в раскрутку проекта.

Кроме того, надо научиться всегда ставить пользователя во главу угла, отталкиваться от его запросов. Даже запретив видеохостинг YouTube, будет достаточно сложно переманить российскую аудиторию на отечественные площадки.

«Наши видеохостинги пытаются объяснить пользователю, как правильно вместо того, чтобы внимательно прислушаться к нему. А он спорить не будет, просто уйдет туда, где ему комфортно и привычно»,— объясняет Муртазин.

Размышляя с руководителями соцсети ЯRUS относительно имеющихся в России IT-мощностей для полной замены иностранных видеохостингов, журналист выразил мнение, что пока достаточного количества дата-центров для хранения информации от российских пользователей в нашей стране нет.

Роль государства в развитии IT-индустрии – еще одна важная тема, которую затронули в разговоре. Эльдар Муртазин считает, что свою главную задачу - создание рабочих мест – правительство России выполняет. Достаточно вспомнить недавний указ о необходимости иметь отдел IT-безопасности во всех госструктурах. Таким образом, было открыто почти 40 тысяч вакансий для профильных специалистов.

А вот в вопросе ужесточения мер по отношению к использованию чиновниками запрещенных в России социальных сетей государство ведет себя достаточно либерально: вроде как запрещено, но пользоваться можно. Кстати, с момента признания их экстремистскими, эти соцсети и так уже потеряли около 75% своего российского трафика.