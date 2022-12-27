Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о выявленных случаях свиного гриппа во всех регионах России.

«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что грипп продолжает преобладать среди циркулирующих по РФ респираторных вирусов, на его долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре указали на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю на 7%. Ситуацию с коронавирусом в России специалисты назвали достаточно стабильной; за минувшие семь дней в РФ зафиксировано около 47 тыс. случаев COVID-19.

Глава ведомства Анна Попова поручила постоянно контролировать ситуацию и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия в период новогодних праздников и после них. По ее словам, снижение числа зарегистрированных случаев заболевания гриппом может быть связано с нежеланием граждан обращаться в медучреждения даже при явно выраженных симптомах болезни.

В начале декабря глава Роспотребнадзора предупредила, что пик заболеваемости гриппом может настигнуть россиян в преддверии новогодних праздников при несоблюдении мер профилактики. Попова указала на неблагополучную эпидемическую ситуацию в том числе из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Свиной грипп» привел к пандемии в 2009 году. Этот штамм вызывает большое количество осложнений и может завершиться летальным исходом.