В Макеевке задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек

Сотрудники правоохранительных органов ДНР по горячим следам задержали трех подозреваемых в убийстве многодетной семьи.

Как сообщает Telegram-канал МВД региона, накануне, 26 декабря, в 21:15 в полицию Макеевки поступил сигнал об обнаружении на территории одного из домовладений трупов восьми человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Из двора дома был угнан автомобиль Skoda.

По подозрению в совершении злодеяния сотрудники правоохранительных органов задержали троих ранее судимых жителей микрорайона Калининский, которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества.

«Действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Ведется следствие», — указывается в сообщении.