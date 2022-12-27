Ветеран израильской разведки назвал украинский конфликт разминкой перед схваткой РФ с США

Ветеран израильской разведки, эксперт и политолог Яков Кедми назвал нынешний конфликт на Украине разминкой, преддверием настоящей схватки между Россией и США.

При этом в интервью «Литературной газете» он заявил, что российско-американский конфликт уже давно идёт. В этой связи Кедми повторил неоднократно озвученные на разных уровнях утверждения о том, что Киев с самого начала постсоветского периода рассматривался Вашингтоном в качестве базовой площадки для разрушения РФ, а также информационной, экономической, культурной и военной атаки на нашу страну.

«Результатом стала быстрая милитаризация Украины, на территории которой появились военные базы, уже откровенно направленные против России, – подчеркнул он. – Стартовали процессы ускоренного вступления Украины в НАТО, а военная составляющая резко увеличилась и уже прямо вела к предстоящему конфликту между Киевом и Москвой».

По мнению бывшего руководителя спецслужбы «Натив», США очень беспокоит усиление Китая, который к 2030 году может обезопасить себя от экономических и военных воздействий Вашингтона.

«Но за океаном понимают, что они не могут остановить развитие КНР, пока существует Россия, являющая союзником Поднебесной. И тогда в Вашингтоне решили, что сначала надо «выбить» Россию, а там можно будет расправиться и с Китаем», – пояснил Кедми.

По его словам, российско-американский конфликт уже идёт и «всё делается в рамках предстоящей настоящей схватки».

«Надо понимать, что Украина – всего лишь разминка, предварительная схватка для «разогрева», для консолидации сил за и против, для создания лучшей оперативной обстановки перед главным боем», – резюмировал ветеран израильской разведки.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению Кедми, страны НАТО испытывают животном страх перед Россией.

